Эксперты объяснили, как вакцинация от коронавируса отразится на стоимости нефти Фото: REUTERS

Экономисты спрогнозировали, как всеобщая вакцинация от коронавируса отразится на стоимости нефти. На 17 декабря «черное золото» торгуется на уровне 50,6-50,8 долларов за баррель. Пока не удается пробить психологически важную отметку в 51 доллар.

Негативное влияние оказывают денные, публикуемые Американским институтом нефти (API), которые отражают уровень запасов в США. В последних сведениях отражено увеличение на 1,97 млн баррелей при прогнозе снижения на 3,5 млн баррелей.

А Международное энергетическое агентство улучшило прогноз состояния рынка нефти. Но не исключено, что в новогодние праздники будут фиксироваться всплеск заражений, что повлечет за собой введение локдаунов и, как следствие, замедление спроса на нефть, пишет ФАН.

Тем не менее, эксперты считают ситуацию с ценами на нефть относительно стабильной. Скорее всего, в ближайшее время будет фиксироваться рост до 53 долларов. Это более вероятный сценарий, нежели падение до 49 долларов.

А вот участники рынка опасаются, что позитив от старта вакцинации, окажется краткосрочным, так как результатов вакцинирования еще нет.

Любые негативные новости о вакцинации могут изменить картину и спрос на нефть окажется под угрозой.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова согласна, что наиболее значимым фактором влияния на нефтяной рынок останется пандемия коронавируса. В ноябре цена на нефть марки Brent превысила свой пик с марта на новостях об успешном испытании вакцин. Велика вероятность, что вакцинация даст схожий эффект, отметила эксперт в беседе с "Известиями".