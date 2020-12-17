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Политика

Путин: Россия готова к расследованию произошедшего с Навальным, дайте нам информацию

Президент призвал западные страны предоставить Москве "хотя бы официальное заключение об отравлении"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин призвал запад передать России "хотя бы официальное заключение об отравлении" Навального

Владимир Путин призвал запад передать России "хотя бы официальное заключение об отравлении" Навального

Фото: REUTERS

Журналист BBC Стив Розенберг задал во время пресс-конференции президента России об "ухудшении отношений России с Западом, особенно в свете отравления Навального".

В ответ Владимир Путин заявил, что Россия готова к расследованию произошедшего с Навальным, но Запад не предоставляет доступа ни к какой информации о результатах обследования политика.

- Дайте нам хотя бы официальное заключение об отравлении, - призвал Путин.

Он также спросил журналиста, почему Москве до сих пор даже не предоставили заключения о применении яда группы "Новичок".

- Это вы у меня спрашиваете? Я журналист, я задаю вопросы, - ответил журналист BBC.

- Прошу прощения, тогда вопрос повиснет в воздухе, - заключил российский президент.