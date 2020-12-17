Путин - Западу: За что вы вводите санкции в отношении крымчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 декабря 2020 года состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президент России отвечал на вопросы не только журналистов, но и обычных жителей страны.

Так, на вопрос журналиста «Би-би-си» о том, чувствует ли глава государства ответственность за то, что отношения России и Запада сегодня находятся в не самом лучшем состоянии, Путин ответил:

«Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и с ее народом, и все буду делать в интересах Российской Федерации. Это касается и возвращения Крыма в состав России».

Глава государства напомнил, что это было сделано на основе волеизъявления жителей полуострова, в отличие от того же Косова, где решение принял парламент.

«В Косово парламент принял решение, и вы все это проглотили. Сказали: «Так и правильно, это демократично. В Крыму люди пришли на референдум и проголосовали, а вам это не нравится. Значит, напомню: демократия – это власть народа. Вы либо признаете это, либо не употребляйте вообще этот термин», - сказал Путин.

Он задался вопросом, за что Запад вводит санкции против крымчан.

«Если это аннексия, то они не виноваты, за что вы их наказываете? А если не аннексия, а результат голосования, то нужно признать, что это демократия, и оставить их в покое. Так же как и претензии к России по поводу аннексии».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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