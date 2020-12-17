Путин: мы гордимся своей страной и ее историей

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что россияне гордимся своей страной и ее историей.

Глава государства отметил, что переписывание истории делается в угоду сиюминутным политическим конъектурам, и заявил, что позиция США и Украины по героизации нацизма не красит эти страны.

По словам российского лидера, чтобы не допустить переписывания истории, России нужно быть самодостаточной и сильной во всех отношениях. Прежде всего в экономическом плане. Путин указал на то, что россияне должны понимать, как и куда двигается страна, как она развивается.

«Нам есть чем гордиться. Что касается Великой Отечественной войны, мы вскрываем архивы, публикуем материалы. Переписывание истории делается в угоду сиюминутной политической конъюнктуре и пойдет во вред тем, кто это делает», - добавил он

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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