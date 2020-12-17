Путин готов обсудить введение международных сертификатов для граждан, привитых от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 декабря в 12.00 началась большая пресс-конференция Владимира Путина. В 2020 году президент России, как обычно, отвечает на вопросы не только журналистов, но и обычных жителей страны.

Так, например, представители СМИ попросили его высказаться по поводу введения международных сертификатов для граждан, привитых от COVID-19.

«Можно об этом говорить. Но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Вопрос вакцинации связан в первую очередь с защитой собственного здоровья», - отметил президент.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

И напомним - масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала на прошлой неделе. Сегодня объявили о начале прививочной кампании в США. Также идет вакцинация в Великобритании.

При этом на Западе прививку предлагают в первую очередь людям старшего возраста, поскольку у них повышен риск тяжелых осложнений ковида. А как у нас? Можно ли уже сейчас получить укол вакцины представителям «серебряного» возраста или еще подождать? Записываться ли на вакцинацию тем, кто переболел COVID-19, в том числе бессимптомно?

На вопросы, которые волнуют многих, по просьбе kp.ru ответил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.