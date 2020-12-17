Путин рассказал, почему важно прививаться от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Вопрос о вакцинации от коронавирусной инфекции связан прежде всего с защитой собственного здоровья. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции

«Ну и конечно в известной степени это будет барьером на пути распространения. Это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет», - отметил он.

Российский лидер также заявил о возможности обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер отметил необходимость всеобщей вакцинации от инфекции. По его словам, всеобщая вакцинация должна создать общенациональный иммунитет. Также глава государства сообщил, что сделает прививку от коронавируса

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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