Александр Соболев: "Люди думают, что Черчесов только и делает, что нам выговаривает. Это не так!"

Футболист Александр Соболев рассказал о вызовах в сборную и взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым/ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

У форварда «Спартака» Александра Соболева 2020 год выдался довольно сложным и в то же время удачным. В интервью kp.ru молодой футболист рассказал о вызовах в сборную и взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым.

Первый вызов в сборную, по его словам, был весьма нервозным. Еще не совсем понятно, куда идти, что делать. В следующие разы уже было гораздо легче, "приезжал как бы в свою команду".

- Хотелось мне тогда сыграть? Конечно! Но думаю, вряд ли у меня что-то получилось бы путное. Я это на втором-третьем сборе понял, - рассказывает Соболев.

Что касается главного тренера Станислава Черчесова, то его едва ли можно назвать мягким человеком. Соболев отметил, что Станислав Саламович имеет довольно жесткую позицию: не можешь приносить пользу команде прямо сейчас, значит тебя в ней на данный момент не будет.

Но их хвалить игроков Черчесов, как это ни странно, умеет.

- Люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать, - добавил футболист.