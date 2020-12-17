Путин: рост ФНБ не значит, что мы готовимся к потрясениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин проводит 17 декабря большую пресс-конференцию. В этом году она необычная - в онлайн-формате. В ней принимают участие не только журналисты, но и обычные россияне.

В ходе беседы с прессой глава государства ответил, почему Россия в условиях пандемии практически не "распечатывала" Фонд национального благосостояния, и значит ли это, что РФ готовится к каким-то большим потрясениям.

"ФНБ вырос, в рублевой части значительно – на 70%, это связано еще с курсовой разницей. Но это подушка безопасности, это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям. Просто подушка безопасности у нас должна быть. В то же время у нас есть закон, согласно которому мы можем тратить деньги из Фонда национального благосостояния, если его объем превышает 7% от ВВП. Мы сейчас выходим на уровень 7,1%. Ликвидная часть ФНБ 8,2 триллиона рублей", - рассказал президент.

Он сообщил, что в 2020 году только на развитие так называемого восточного полигона, то есть на развитие Транссиба и БАМа, направлено 60 миллиардов.

"Часть средств из ФНБ в этом году мы направляем на расходы бюджета. Прежде всего социальные – это выплаты гражданам: семьям с детьми, врачам, студентам; поддержка пострадавших секторов экономики, крупных предприятий", - сообщил Путин.

Общий объем средств, который в этому году из Фонда должны направить в бюджет, составит 350 миллиардов рублей, 250 млрд уже освоено. Конец года очень интенсивный, с точки зрения расходования средств, добавил Путин.

"Думаю, что до конца года еще 100 миллиардов могут освоить. Так что мы пользуемся этим, но пользоваться надо аккуратно", - подвел итог президент.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина