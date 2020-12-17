Путин ответил на вопрос 10-летнего мальчика Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос детей. Среди них вопрос 10-летнего мальчика, который последнее время полюбил смотреть новости, и поинтересовался у него, почему Россию не любят в других странах

«Сразу могу тебе сказать, что Россию любят люди в очень многих странах мира», - успокоил глава государства 10-летнего мальчика, уточнив, что если «мы спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это как правило наши коллеги, взрослые выясняют отношения между собой».

По словам главы государства, отношения между народами большинства государств очень устойчивые и доброжелательные.

Кроме того, один ученик попросил российского лидера «восстановить справедливость». Школьник рассказал, что его брат учиться в 8 классе дистанционно, а он, ученик 5 класса, каждый день должен ходить в школу.

«Здесь конечно бы нужно воссоединить вашу семью, но мы все вынуждены слушать докторов, которые говорят, что дети совсем младших возрастов болеют этой ковидной инфекцией меньше», - объяснил глава государства

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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