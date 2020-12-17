Путин: Без нормальной работы СМИ - гражданского общества не построим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 декабря 2020 года президент России отвечает на вопросы журналистов и жителей России. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Президент высказался о работе СМИ в России. Он отметил, что "живая пресса - это и есть часть гражданского общества".

"Без нормальной работы СМИ - гражданского общества не построим", - сказал президент.

О прессе он заговорил в связи с делом главного редактора издания "Вперед" Елены Пивоваровой.

Глава государства пообещал поручить губернатору Ростовской области разобраться с этим делом. "А если у него сил не хватит, то я ему помогу", сказал Путин.