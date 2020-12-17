Путин: Рекордный урожай, а цены на хлеб растут. Вот что вызывает раздражение

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что раздражение вызывает тот факт, что при рекордном урожае в стране растут цены на хлеб.

«Рекордный урожай 131 миллион, а может и больше, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то. Ерунда … Отражается на людях. Вот что плохо. Вот что вызывает раздражение», - заявил глава государства, отметив, что это поправимо, главное, по его словам, чтобы ущерб отрасли не нанесли административными мерами

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Путин объяснил резкий рост цен на продукты=. По его словам, инструменты для снижения резко выросших цен на социально важные товары имеются и давно известны, но правительство должно было своевременно реагировать. Российский лидер отметил, что при оперативной реакции можно было повлиять на ситуацию рыночными методами

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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