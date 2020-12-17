Большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась больше четырех часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Она продолжалась 4 часа 35 минут. Но рекорд тем не менее не был побит - не хватило всего 5 минут. К слову, самая продолжительная пресс-конференция прошла в 2008 году. Тогда президент общался с журналистами 4 часа 40 минут.

Нынешняя пресс-конференция стала 16-ой по счету. Из-за коронавируса она проходила в несколько ином формате. Путин отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент сделал несколько ключевых заявлений. В частности, он объявил, что к Новому году всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей. Родители получат их в том же порядке, как и получали единовременные пособия ранее.

Кроме этого, президент в очередной раз подчеркнул, что в России не планируют вводить полный локдаун. Путин выразил надежду на то, что принятые меры все-таки дадут свой результат, и ситуация с коронавирусом улучшится.