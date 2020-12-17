Путин рассказал, что у него в кружке на большой пресс-конфренции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По завершению большой пресс-конференции президента, журналисты еще какое-то время не отпускали главу государства и поинтересовались, что у него в кружке.

"Чай, точнее даже не чай, а завар сибирских трав. Сибирский сбор", - рассказал Путин.

Ранее в ходе видеоконференции глава государства также сообщил, что считает тост "За Россию!" главным для себя, своей семьи и друзей на Новый год.

"Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но у меня и у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один - "За Россию!" - рассказал Путин.

Большая пресс-конференция завершилась - она длилась 4 часа 29 минут. Путин ответил на 68 вопросов.