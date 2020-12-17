В Госдуме прокомментировали решение Совета ЕС о продлении санкций против России

В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Учитывая позицию Евросоюза, продление Советом ЕС экономических санкций в отношении России вполне логично. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Абсолютно просчитываемое, логичное и закономерное решение, учитывая позицию Евросоюза и их связку с Вашингтоном. Ничего другого ждать было просто невозможно», — цитирует депутата RT.

При этом Новиков добавил, что такое решение Европы не способствует улучшению взаимопонимания между странами, и лишь усугубляет обстановку.

«Наоборот, степень недоверия продолжает расти. Но такова реальность, поэтому прогнозировать другой ход событий было, увы, невозможно», — добавил политик.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России на полгода. Новые ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2021 года, передает телеканал «360».