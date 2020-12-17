Футболист Александр Соболев раскрыл, сколько денег тратил на Counter-Strike. Фото: ФК "Спартак"

Футболист Александр Соболев не скрывает, что любит поиграть Counter-Strike. Причем, раньше тратил на это немалые деньги.

Сейчас у футболиста довольно дорогая экипировка в Counter-Strike. Но покупал он ее несколько лет назад, когда она стоила гораздо дешевле.

- Я, например, купил пистолет за 15 тысяч рублей, а он сейчас 80 тысяч стоит, - рассказал Соболев в интервью kp.ru.

Самое дорогое оружие в его арсенале - Dragon Lore. На данный момент оно стоит порядка 10 тысяч долларов, сам футболист брал его за 1,5 тысячи.

Но сейчас Александр Соболев уже не готов тратить такие деньги на игры.

- Я покупал это два года назад, а люди с годами умнеют. Через это многие проходят, когда приходят большие деньги, сразу все хочется, глаза разбегаются. Могу закинуть немного в FIFA, чтобы состав был получше. Но сейчас создатели игры подкинули бесплатно пятерку хороших игроков: Криштиану Роналду, Мбаппе, Роналдо-Зубастика, Гуллита и Виера, - добавил футболист.