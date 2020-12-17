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Экономика

Рынок акций РФ обновил исторический пик индекса Мосбиржи

Это произошло на фоне «прямой линии» Путина
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Рынок акций РФ обновил исторический пик индекса Мосбиржи

Рынок акций РФ обновил исторический пик индекса Мосбиржи

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-конференция Владимира Путина в четверг, 17 декабря оказала положительное влияние на российский рынок акций. Он обновил исторический пик индекса Мосбиржи за счет ралли бумаг «Газпрома».

В 16:35 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 3300,24 пункта (+0,9%, максимум дня и новый пик - 3318,39 пункта). РТС был на уровне 1424,28 пункта.

Курс доллара зафиксирован на уровне 73,01 рубля, валюта упала в цене на 34 копейки. Золото стоит 1885,8 доллара за унцию (+1,4%).

Глава государства в ходе конференции отметил, что российская финансовая система устойчива. Он сообщил, что банковская прибыль в текущем году оценивается в 1,3 триллиона рублей. По данным Центробанк, такой цифры банки достигли уже за 10 месяцев.

Акции «Газпрома» в четверг выросли на 4,4%, до 215 рублей за штуку и обновили максимум с февраля. Путин сегодня выразил надежду на скорое завершение «Северного потока - 2».

- "Северный поток 2" практически достроен, осталось 160 километров, надеюсь, работа будет закончена, - сказал он.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 104,03 миллиарда рублей, сообщил «Интерфакс». 25,73 миллиарда из общей суммы пришлось на акции «Газпрома», 18,14 - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,07 - на акции компании «ЛУКОЙЛ».

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина