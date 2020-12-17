В Госдуме назвали «Северный поток – 2» крайне выгодным проектом для Европы

В Госдуме рассказали о выгоде для Европы от "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Проект газопровода «Северный поток – 2» крайне выгоден для Европы. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявление президента России Владимира Путина о том, что трубопровод почти построен.

«Безусловно, крайне выгоден Европе, Германии в первую очередь, поскольку труба приходит в Германию... Трубопроводный газ — самый дешевый, более того, трубопроводный газ по дну морю гораздо дешевле... Конечно же, это крайне выгодный проект. Он ни в какое сравнение не идет ни с какими другими проектами по доставке газа в Европу», — цитирует Ананских RT.

Депутат добавил, что несмотря на действия США европейцы понимают всю выгоду «Северного потока – 2», поэтому стремятся в кратчайшие сроки завершить реализацию проекта.

Ранее, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что строительство трубопровода уже почти заершено. По его словам, проложить осталось всего 160 -165 километров.

«Все, то есть он практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», - заявил Владимир Путин.