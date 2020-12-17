Путин показал, что у него в блокноте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая пресс-конференция Владимира Путина завершилась - она шла 4 часа 35 минут. Глава государства ответил на 68 вопросов от прессы и обычных россиян в режиме видеосвязи. Но после конференции журналисты поймали главу государства и задали ему еще несколько вопросов. Например, что он пил во время мероприятия, или что записывал в блокнот.

"Я записывал то, что спрашивали ваши коллеги, имена, темы. Это чтобы не забыть часть вопроса, который мне задают", - рассказал президент.

После чего журналисты поинтересовались, а помечал ли Путин имена губернаторов.

"Зачем, у нас же ведется запись, все фиксируется. Здесь ничего не пропадает", - сказал президент.

На вопрос о том, что у него в кружке, глава государства ответил:

"Чай, точнее даже не чай, а завар сибирских трав. Сибирский сбор".

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина