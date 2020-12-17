Путин показал, что у него в блокноте
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Большая пресс-конференция Владимира Путина завершилась - она шла 4 часа 35 минут. Глава государства ответил на 68 вопросов от прессы и обычных россиян в режиме видеосвязи. Но после конференции журналисты поймали главу государства и задали ему еще несколько вопросов. Например, что он пил во время мероприятия, или что записывал в блокнот.
"Я записывал то, что спрашивали ваши коллеги, имена, темы. Это чтобы не забыть часть вопроса, который мне задают", - рассказал президент.
После чего журналисты поинтересовались, а помечал ли Путин имена губернаторов.
"Зачем, у нас же ведется запись, все фиксируется. Здесь ничего не пропадает", - сказал президент.
На вопрос о том, что у него в кружке, глава государства ответил:
"Чай, точнее даже не чай, а завар сибирских трав. Сибирский сбор".
Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина