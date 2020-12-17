Евросоюз ввел санкции против 29 граждан Белоруссии и 7 юрлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под новые санкции Евросоюза, введенные 17 декабря 2020 года, попали 29 белорусов. Это чиновники и организации, которых обвиняют в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, на которые выходили несогласные с результатами граждане.

Решение по ограничительным мерам было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В список компаний попали: ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis. Также ограничительные меры ввели главы Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ивана Эйсмонта и экс-главы минского горисполкома, вице-премьера Анатолия Сивака .

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. На них, по официальным данным ЦИК, победил в шестой раз Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В тот же день на улицы крупных городов страны вышли тысячи людей. Массовые акции жестко подавляла милиция.