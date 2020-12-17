Высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров

В ближайшее время в городе сохранится пасмурная и снежная погода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После ночного снегопада высота в сугробов в Москве в четверг, 17 декабря, увеличилась в среднем на два сантиметра. В результате, высота снежного покрова в городе достигла двенадцати сантиметров.

При этом синоптики рассказали, что в ближайшее время в городе сохранится теплая погода, из-за чего снег немного подтает и уплотнится.

«Оттепель будет способствовать уплотнению снега, что немного уменьшит его высоту в московских парках и дворах», — цитирует метеорологов РИАМО.

При этом синоптики добавили, что надолго без снега москвичи не останутся. Следующая метель ожидается уже в выходные.

«Следующий снегопад, который пройдет в субботу, припорошит столицу свежим снегом. При отрицательной температуре воздуха снежный покров в регионе будет прирастать», — заявили эксперты.

Напомним, ранее синоптики центра погоды «Фобос» предупредили жителей столичного региона, что во второй половине декабря их ждет пасмурная погода с обильными снегопадами. Согласно прогнозам, такая обстановка продлится до Нового года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».