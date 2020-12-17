Путин: Программа кешбэка за туры по России продолжится в 2021 году

Путин заявил о переносе на 2021 год оставшихся от программы кешбэка денег Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в России продолжится программа кешбэка (частичного возврата средств) за туры по стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Он подчеркнул, что деньги, оставшиеся от программы кешбэка в этом году, не будут перераспределяться на другие цели. А в будущем году услуга кешбэка будет еще больше расширяться.

- Мы предусмотрели на возврат 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд рублей. Договорились с правительством, что мы никуда эти деньги не перераспределим, будем использовать не меньшие суммы и в следующем году, и постараемся наращивать этот вид услуги, - заверил Путин.

Напомним, с начала октября в России немного изменились правила туристического кэшбэка. Появилось одно важное преимущество - в программу включили короткие поездки. Теперь под кешбэк попадают и короткие туры продолжительностью от 2 ночей.