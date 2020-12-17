Россия сможет принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия примет чемпионат мира по хоккею без ограничений. Его планируется провести в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) ознакомившись с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - сказано в сообщении ФХР.

В заявлении отмечается, что российские команды будут выступать на предстоящих чемпионатах мира в 2021 и 2022 году, а также смогут участвовать на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Отмечается, что спортсмены могут быть в форме с цветами флага страны и с надписью «Россия», однако выступать будут в нейтральном статусе (без государственных флага и гимна).

«Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира», - говорится в заявлении.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которым российские спортсмены будут два года участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах без национального флага.