Президент ВАДА разочарован, что суд не одобрил против русских все без исключения санкции

Президент ВАДА Витольд Банька. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд принял решение частично наложить санкции на российский спорт. Согласно вердикту, до 16 декабря 2022 года все наши спортсмены и команды не смогут принимать участие под флагом страны в чемпионатах мира и Олимпиадах.

- Мы разочарованы тем, что комиссия Спортивного арбитражного не одобрила все без исключения наши предложенные санкции на четырехлетний период, который мы запросили до этого. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными. Но в конечном итоге ВАДА является не судьей, а прокурором. И мы должны уважать решение суда, которое было вынесено сегодня по данному делу, - говорится в тексте заявления президента ВАДА Витольда Баньки.

Отметим, что срок дисквалификации российских спортсменов отсчитывается именно от этой даты. Хотя первоначальные санкции, которые предлагало агентство на четыре года, впервые прозвучали 10 декабря 2019 года после очередного заседания ВАДА. Наши - подали в Спортивный арбитражный суд и смогли отбить часть предложенных наказаний.