Путин рассказал о соблюдении социальной дистанции при общении с коллегами

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции сообщил, что в период пандемии коронавирусной инфекции он на постоянной основе работает с коллегами из правительства.

При этом российский лидер рассказал о соблюдении социальной дистанции при общении с коллегами. Он отметил, что работает с членами кабмина и администрации президента на расстоянии трех-пяти метров.

«Просто мы садимся друг от друга подальше, на расстоянии там трех-пяти метров, но это расстояние не мешает обсуждению текущих и перспективных проблем, над которыми мы работаем», - сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер завилял об отсутствии планов вводить национальный локдаун. Однако подчеркнул серьезные ограничительные меры не потребуется, если россияне будут выполнять требования санитарных врачей

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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