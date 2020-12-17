«Нет ни у кого в мире»: Путин рассказал о российских гиперзвуковых системах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Гиперзвуковых систем вооружения, как у России, в мире ни у кого нет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отметив, что Москва готова к переговорам, которые до сих пор никто с ней не ведёт.

«Мы понимаем, что возникли у России виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет», - заявил российский лидер, уточнив, что российская сторона не против того, чтобы учитывать это обстоятельство.

По словам Путина, подобное оружие разрабатывается в Соединённые Штатах, а также в европейских странах, в том числе в Великобритании. Российский лидер также упомянул угрозу прекращения договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений CНВ-3.

«Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Вообще ничего не останется», - подчеркнул глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина

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