Минфин сообщил, сколько детей получат «новогодние» выплаты Фото: Евгения ГУСЕВА

Выплаты к Новому году получат около 14,7 миллиона детей до восьми лет. Такие данные приведи в Министерстве финансов России. Как сообщили в ведомстве, на это предварительно потребуется 73,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

Кроме того, в Минфине напомнил, что в принятом законе о бюджете 2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до семи лет заложено порядка 0,5 триллиона рублей ежегодно.

Как писал сайт kp.ru, о выплатах детям в Новому году сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Российский лидер заявил, что власти сделают «детям подарок», выделив по 5 тысяч рублей всем семьям с детьми до семи лет. В тот же день глава государства подписал указ о выделении этих средств. Согласно документу, если ранее родители подавали заявления для получения подобных выплат, то новая выплата поступит автоматически на тот же счёт. Тем, кто не получал никаких подобных выплат, нужно обратиться в Пенсионный Фонд России до 1 апреля 2021 года.