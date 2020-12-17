РФПИ: "Спутник V" перешел в биореакторы - можно наладить массовый выпуск вакцины

РФПИ: "Спутник V" перешел в биореакторы и можно наладить массовый выпуск вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Спутник V лайт", являющийся компонентом вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции, могут начать поставлять за границу, чтобы остановить распространение инфекции.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".

Глава РФПИ отметил, что российская вакцина "Спутник V" является самым главным препаратом.

"Это некая платформа вакцин, где будет часть, компонент, который мы можем предоставить "АстраЗенека". Тот компонент, о котором говорили сегодня - "Спутник V лайт" (...) позволит многим странам давать такое временное, но быстрое решение - останавливать пандемию", - рассказал Дмитриев.

Производство вакцины перешло уже в большие биореакторы, которые, соответственно, позволяют его массово наладить, добавил он.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин рассказал о лайт-версии вакцины, которая может защитить от коронавирусной инфекции. Она будет обеспечивать антителами организм, но на меньший срок.