Путин: Сovid-диссидентом можно быть пока сам не заболел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

COVID-диссидентом можно быть до тех пор, пока сам не начал болеть. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

«Можно быть ковид-диссидентом, все что угодно — до тех пор, пока сам не заболел», — заявил российский глава.

Он отметил, что усталость от пандемии в обществе увеличивается.

"Разумеется, усталость нарастает. Но в общем люди понимают и видят, что происходит», - заключил лидер России.

Ранее Владимир Путин сообщил, что введение на территории России локдауна не планируется. По его словам, серьезных ограничительных мер не потребуется, если население будет выполнять требования санитарных врачей. Вместе с тем российский лидер выразил надежду, что уже принятые меры принесут результаты.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина