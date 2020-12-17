Александр Соболев рассказал о первых впечатлениях в сборной России. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Молодой российский футболист Александр Соболев рассказал о своих первых впечатлениях в сборной России. Впервые Станислав Черчесов вызвал его в 2019 году на матчи отбора на Чемпионат Европы 2020. На поле тогда Соболев так и не вышел, хоть и был на скамейке запасных в матче с Кипром.

Как рассказывает сам футболист, первый вызов в сборную был довольно тяжелым.

- Я ходил по Новогорску вот с такими огромными глазами: О, Джикия! Ого, Зобнин!.. Блин, ну звезды же вокруг тебя, а тут вот ты с ними в сборной! И скованность при этом чувствуешь, и не совсем понимаешь что сказать и что сделать надо в какой момент, - признается Соболев в интервью kp.ru.

Он добавил, что очень хотел выйти на поле в тех играх. Но вряд ли бы тогда получилось что-то путное. Уже на втором, третьем сборе все стало потихоньку налаживаться, "приезжал как бы в свою команду".