Исландского журналиста восхитил формат пресс-конференции Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хаукур Хаукссон, исландский журналист, работающий в Москве, которому удалось пообщаться с Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции рассказал, что не опасается хвалить российского лидера и ругать западные СМИ. Он считает, что Россия двигается в правильном направлении, а Запад неправ в своем отношении к ней.

Исландский журналист рассказал Путину, что в действительности на Западе многие "искренне любят Россию", и оценивать отношение простых европейских граждан по высказываниям властей и СМИ не следует.

По мнению Хаукссона, "BBC CNN, исландская пресса" ведут "большую войну" лично против лидера России. Журналист также похвалил российского президента за формат пресс-конференции и прямой линии.

"Это уникальное событие во всем мире… Это прямая демократия, это заземление лидера", - сказал он.

По мнению журналиста, было бы интересно провести подобное мероприятие не только с Путиным, но одновременно и с другими мировыми лидерами, в частности, из Скандинавии.

Хаукссон пояснил, что на Западе нет подобных форматов. "В прямом эфире нет. Они приходят (в студи- прим. ред.)", - пояснил он.

В свою очередь, российский глава поблагодарил журналиста за добрые слова, отметив, что такое "редко услышишь" и предупредил, что ему "достанется от коллег".

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.