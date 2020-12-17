Росстат: цены на бензин в России не растут уже 9 недель

Росстат: потребительские цены на бензин в России не растут уже 9 недель Фото: Олег УКЛАДОВ

Потребительские цены на бензин за прошедшую неделю, с 7 по 13 декабря, не изменились. Предыдущие восемь недель стоимость нефтепродуктов оставалась на таких же отметках. При этом с начала года цена на топливо повысились на 2,4%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства.

К 14 декабря цена одного литра бензина в среднем по России не изменилась и составила 45,85 рублей. Стоимость бензина марки АИ-92 осталась на уровне 43,23 руб., АИ-95 - 46,97 руб, а марка АИ-98 подорожала на 1 копейку - до 53,41 руб. Стоимость дизельного топлива за литр увеличилась на две копейки и составила 48,62 руб.

Отмечается, что рост цен на бензин наблюдался в девяти центрах субъектов РФ. Больше всего подорожание было в Хабаровске (на 0,5%) и Орле (и 0,4%). При этом снижение стоимости ведомство отметило в семи регионах. Самое сильное было в Симферополе и Севастополе – на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

Ранее kp.ru рассказал, почему при дешевеющей нефти не падают цены на бензин. Для этого есть несколько причин.