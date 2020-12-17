В Польше вводят карантин до 17 января

В Польше вводят комендантский час на Новый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Польши решили прибегнуть к более жестким мерам из-за распространения коронавируса. С 28 декабря в стране вводят общенациональный карантин, который продлится до 17 января.

В этот период период не будут работать торговые центы (за исключением продуктовых магазинов), горнолыжные склоны и отели. Как пояснил министр здравоохранения Адам Недзельский, выходить из дома можно будет только по необходимости. Например, в аптеку или для поездки на работу.

Помимо этого, в сам Новый год установят комендантский час. Запрет на перемещение будет действовать с 21:00 31 декабря до 06:00 1 января.

После праздника у школьников наступят зимние каникулы. Но из-за карантина все дети до 16 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Сейчас в Польше значительно снизился суточный прирост новых заражений. Тем не менее он остается на уровне плюс-минус 10 тысяч ежедневно.

- Вероятность третьей волны, если она будет начинаться с уровня 10 тысяч, может означать превышение возможностей нашей системы здравоохранения, - отметил министр.