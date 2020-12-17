Названы подарки, которые нельзя дарить на Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года остается все меньше времени и тем, кто не успел подумать о подарках, стоит поскорее решить эти вопросы.

Символ 2021 года - Белый Металлический Бык. Это животное в целом флегматичное, но упрямое. Тем не менее, вывести Быка из себя способно многое, именно поэтому эзотерики составили целый список подарков, которые нельзя ни дарить, ни получать.

Тувинская шаманка Айсу Хомушку советует отказаться от презентов из искусственных, синтетических материалов, в особенности из пластика – все это засоряет пространство. Под строжайшим запретом подарки из кожи парнокопытных, к которым относится бык.

Фигурки быка вреда не принесут, главное, чтобы они были не из пластика, а вот если вам подарили свечку с символом года, нельзя жечь ее до 12 февраля. Иначе можно сжечь весь потенциал года.

Шаман Карагай напоминает, что традиционно на Новый год запрещено дарить ножи, часы и зеркала - это к беде. В этом году не к добру вещи черного цвета, емкости (аквариумы, вазы, кувшины, лейки, чайники, чашки и пр.). В глазах быка емкость для заполнения жидкостью символизирует потерянное время, а еще грозит одиночеством как дарящему, так и одаряемому.

Эзотерический консультант Ксения Зеленая советует выбирать подарки исключительно полезные в хозяйстве, так как Бык животное практичное.

- Попасть с полезной вещью непросто, поэтому можно остановиться на сладостях. А еще лучше, поинтересуйтесь у человека, что ему подарить. От роскошных подарков лучше отказаться, так же как от антиквариата или от вещей б/у, даже если они в очень хорошем состоянии, - отмечает в беседе с сайтом mk.ru Зеленая.

За вещи «секонд-хенд» Бык заплатит нищетой тому, кто примет подобный дар.

Психолингвист Клавдия Болонина советует не только не принимать емкости, но и не ставить стеклянные фигурки Быка под елку – это не к добру. Если и выбирать статуэтку с символом года, то только их дерева или металла.

хрустальные предметы от статуэток до люстр означают печаль и слезы. Соответственно, стеклянные фигурки быков под елкой-2021 тоже будут не к добру. Предпочтительнее всего металлические или деревянные.

- Откажитесь от предметов красного цвета, а не то разгневаете Быка на весь 2021 год. Животное трудолюбивое, так что подойдет бытовая техника, кроме электрочайников ( емкость для жидкости), инвентарь для сада и огорода ( кроме леек и колющих), украшения для интерьера ( не красные и не из кожи), пейзажи, - советует ведунья Татьяна Тюрина