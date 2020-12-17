«Это ужасно»: Король Швеции назвал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом

Король Швеции назвал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусной инфекцией, указав на количество погибших в период пандемии.

«Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно», - приводит Financial Times слова шведского короля в ежегодном обращении к нации.

Как отметил Карл XVI Густав, к большему, чем у соседних стран, количеству жертв инфекции, привел отказ от жестких ограничительных мер в Швеции.

«Народ Швеции сильно пострадал в тяжелых условиях. Только подумайте обо всех, кто не смог попрощаться со своими умершими членами семьи. Я думаю, что это тяжелый и травмирующий опыт», - заявил он.

По данным Университета Джонса Хопкинса на четверг, 17 декабря, в Швеции выявили 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 за время пандемии стали 7893 человека.

При этом в соседних скандинавских странах зарегистрировано меньше случаев. Так в Дании выявили 124 тысячи зараженных, и 992 летальных исхода. В Норвегии зафиксировано 42,3 тысячи случаев, из них 402 с летальным исходом.