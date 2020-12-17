«Слезы не лил, но обидно»: Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обиделся из-за нежелания российского коллеги Сергея Лаврова контактировать с ним.

«Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим - ни в нормандском формате, ни в двустороннем», - заявил глава МИД Украины в интервью радио «Новое время» в четверг.

Кулеба сообщил, что Лавров не ответил на его звонок, и на просьбу поговорить относительно обострения в Донбассе. «Я конечно, не расстроился, слезы не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что министры иностранных дел должны иметь канал коммуникации для того. По его словам, он всегда готов к разговору с российским коллегой, и считает, что им есть, что сказать друг другу.

«Я как министр, еще и иностранных дел, не могу быть против какой-либо страны по определению. Потому что нам с каждой страной, так или иначе, нужно иметь дело ... Поэтому я решительно отбрасываю обвинения в том, что я антироссийский», - добавил он.