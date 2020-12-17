В России не будут депортировать иностранцев до июня 2021 года Фото: Тимур ХАНОВ

Иностранных граждан и лиц без гражданства не будут выдворят из страны и депортировать до 15 июня следующего года. Такое решение приняли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России на своем официальном сайте.

В ведомстве разъяснили указ президента РФ от 15 декабря 2020 о продлении временных мер по правовому положению иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны в период распространения коронавируса.

В этот период не будут иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворять или депортировать из России, а также передавать их иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Кроме того, в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 им не будут сокращать срок временного пребывания, временного убежища, лишать статуса беженца, а также аннулировать визы, патенты, разрешения на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство.

При этом данные меры не распространяются на граждан, которые вышли из тюрьмы или нарушили законы о госгранице РФ, угрожающие нацбезопасности страны, а также выступавшие за насильственную смену строя, поддерживающие террористов или участвующие в несанкцианированных митингах.

Новость о том, что МВД не будет депортировать иностранцев во время пандемии, появилась еще в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. При этом в ведомстве отметили, что пока гражданам можно работать в России без оформленных разрешений, работодатели тем не менее должны уведомлять о них миграционные службы, поскольку это важно для оценки рынка труда и миграционной обстановки.