Путин заявил о необходимости поддержать российскую анимацию

Путин заявил о необходимости поддержать анимацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анимационной отрасли необходима дополнительная поддержка государства и бизнеса. Об этом Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции, прошедшей в четверг.

"Она заслуживает большей поддержки со стороны государства, чем до сих пор", - подчеркнул российский президент.

По словам главы России, образование, культура и гуманитарные связи - это "универсальный инструмент сотрудничества в мире, неподвластный санкциям".

Российский лидер подчеркнул, что на мультфильмах, созданных российскими творческими коллективами, воспитывается целое поколение детей. Он отметил ярко проявившую себя анимацию.

"Мы гордимся и радуемся за творческие коллективы, которые создали такие яркие образы, запоминающиеся, пользующиеся популярностью в мире, но в целом анимация нуждается в поддержке со стороны государства и бизнес-структур", - заключил глава государства.

Путин отмети, что на днях обсуждал анимацию с коллегами, в том числе много говорилось о студии "Союзмультфильм", в которой остаются "нерешенные вопросы".

"Дети должны воспитываться на вещах, которые воспринимаются малышами, но основанные на сострадании, любви к родине, к ближнему, к природе. Это бесконечные стрелялки сумасшедшие, они, конечно, привлекают внимание малышей, но иногда, как мне кажется, могут нанести им урон. Нужно здесь быть очень аккуратными", - добавил президент.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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