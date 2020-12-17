Эксперты объяснили, за какие шлагбаумы будут штрафовать с 1 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января в России вступят в силу новые правила противопожарной безопасности. Теперь шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота и определенные конструкции, которые мешают проезду пожарной техники, окажутся вне закона. Это касается тех устройств, которые открываются с индивидуального чипа, а вот те, что может открыть диспетчер, не будут демонтированы.

Юрист по вопросам ЖКХ, председатель ТСЖ Александр Мурашкин отметил, что правила установки шлагбаумов существовали всегда. Но они должны быть присоединены к диспетчерским объединенных служб, чтобы оператор имел возможность открывать шлагбаум для проезда скорой помощи или пожарной машины. Большинство московских шлагбаумов установлены за бюджетный счет.

- В Земельном кодексе прописано, что собственник участка вправе оградить его и использовать по собственному усмотрению, поэтому никакая пожарная инспекция не сможет собственнику запретить установить шлагбаум и никого туда не пускать, - подчеркнул юрист в беседе с ОТР.

По новым правилам, штраф за проблемный шлагбаум составляет 200 тысяч рублей, а получит его управляющая компания как юридическое лицо.

- Непонятно, какое отношение управляющая компания имеет к шлагбауму, который жители установили, приняв общее решение. Чаще всего это делается за бюджетный счет, так что непонятно как может проходить демонтаж, - заключил Мурашкин.

Планируется, что проверять шлагбаумы будут пожарные инспекторы.