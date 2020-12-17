Десять спортсменов потерялись в пещерах в Домодедово Фото: Надежда ДАЦЮК

Десять спортсменов, которые занимались спортивным ориентированием не вышли из пещер Сьяны в Домодедово.

Об этом сообщило МЧС. Среди них восемь детей, пишет РИА «Новости».

Одного из взрослых нашли у входа в пещеры. Он находится в шоковом состоянии и ничего не может объяснить. Пока непонятно что произошло. Еще одного взрослого и восьмерых детей 9-12 лет ищут.

"Ориентировочно в 19.00 не вышла на связь группа из 10 спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны", - рассказала пресс-служба ГУ МЧС.

В 2018 году тысячи тайских спасателей, военных и волонтеров разыскивали 12 футболистов юношеской сборной и их 25-летнего тренера, которые потеряли в пещерном комплексе города Хуахин. Об исчезновении подростков стало известно после того, как офицер полиции нашел велосипеды спортсменов, припаркованные у входа в пещеры.