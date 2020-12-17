Россия оказалась на втором месте в рейтинге перспективных экономик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская экономика заняла второе место в рейтинге мировых перспективных экономик. Китай оказался в списке последним. Несмотря на возможный рост ВВП, у него большой показатель госдолга и низкий валютный резерв.

Аналитики Bloomberg составили развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году.

Они оценили 17 стран по 11 критериям, такие как: прогноз по росту ВВП, долг страны, валютные резервы, реальная процентная ставка и другие.

В итоге Россия оказалась на втором месте – у страны самый маленький уровень государственного долга. Кроме того, эксперты посчитали национальную валюту страны недооцененной. Согласно оценке аналитиков, экономика РФ в 2021 году вырастет на 3%.

На первом месте в списке оказался Таиланд благодаря своим солидным резервам и высокому потенциалу притока портфельных инвестиций.

Ранее Минэкономразвития оценило снижение ВВП России на уровне 3,6% в годовом выражении. Владимир Путин заявил, что спад в текущем году может составить 3,9%.