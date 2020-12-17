В Госдуме назвали сумму индексации пенсий в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме назвали сумму, на которую будут увеличены страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам.

О предстоящей индексации сообщил президент страны Владимир Путин. Повышение составит примерно 6,3 процента.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала сумму, на которую будут увеличены выплаты.

Депутат отметила, что согласно поручению президента, пенсии будут повышаться не реже одного раза в год, выплаты пересчитают на сумму, превышающую инфляцию.

- В среднем ежегодное повышение для неработающих пенсионеров до 2024 года будет по тысяче рублей. Это позволит к назначенному сроку выплачивать пенсии по 20 тысяч рублей, - пояснила Бессараб в беседе с RT.

Она отметила, что глава государства контролирует вопрос повышения пенсионных выплат.

Стоит отметить, что повышать будут не только пенсии, но и в целом улучшать уровень жизни в стране. Через 10 лет число граждан, находящихся за чертой бедности, долно сократиться почти вдвое. Экономисты уверены, что анонсированные президентом меры, вполне достижимы к 2030 году, пишет газета "Известия".