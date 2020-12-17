Мощнейшая за последние 300 лет: В NASA предупредили о магнитной буре с 16 по 22 декабря

В NASA предупредили о магнитной буре с 16 по 22 декабря Фото: Shutterstock

Астрофизики предупредили о мощных магнитных бурях, которые будут фиксироваться с 16 по 22 декабря.

На Солнце произойдет сразу несколько крупных вспышек, а энергия обрушится на Землю. Это сложный период, к которому лучше подготовиться заранее. Последствий воздействия из космоса может быть много, от плохого самочувствия до погружения во тьму. Возможны сбои в электрических сетях и работе сотовых станций, так что велик риск остаться без света и связи.

В NASA сообщают, что данная магнитная буря самая крупная за последние 300 лет. Ее спровоцирует выброс плазмы из так называемого пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света.

Если выброс будет той мощности, которую прогнозируют ученые, то у жителей земли есть все шансы «погрузиться во тьму».

Врачи советуют тем, кто страдает метеочувствительностью, отказаться от сильных физических нагрузок в эти дни, сообщает Пятый канал.

Ранее ученые объяснили, почему люди страдают от магнитных бурь. Это связанно с особенностью организма и полями воздействия. но до конца проблема так и не изучена.