"Не выходят на связь с утра": В прокуратуре рассказали о пропавших в Саянах 8 детях

Пропавшие в Сьянах туристы, в том числе 8 детей, не выходят на связь с утра, сообщила прокуратура Подмосковья. Они занимались спортивным ориентированием и не вышли из пещер.

По данным СМИ, при входе в пещеру есть журнал посещений, там отмечают количество человек и запланированное время выхода группы, спасатели его проверяют.

Ранее одного из взрослых нашли у входа в пещеру, он был в шоковом состоянии и ничего не мог объяснить. Еще одного взрослого и восьмерых детей 9-12 лет ищут.

"Ориентировочно в 19.00 не вышла на связь группа из 10 спортсменов, занимавшихся ориентированием в пещерах Сьяны", - рассказала пресс-служба ГУ МЧС.

Спустя несколько часов дети сами вышли из пещер, сообщили в МЧС.