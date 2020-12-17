Пропавших в Сьянах детей нашли

Пропавших в Подмосковных пещерах детей нашли. Фото: МЧС

Пропавших в Подмосковных пещерах детей нашли. МЧС подтвердило, что все дети живы и здоровы.

Дети в помощи медиков не нуждаются, сообщили в МЧС.

В администрации Домодедово KP.RU подтвердили информацию о найденных детях.

"Пропавшая группа вошла в пещеры еще в 10.45 утра и должна была выйти в 19.00 - но не вышла", - сообщали ранее спасатели

Вход в пещеры только один - между деревнями Старосъяново и Новленское, а на входе есть журнал посещений. Когда на место прибыли спелеологи и спасатели, они нашли в пещере инструктора - он сказал, что при занятиях по ориентированию потерял группу.