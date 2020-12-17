На "новогоднюю" выплату для детей подали более 100 тысяч заявок Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые два часа свыше 100 тысяч заявок на "новогоднюю" выплату для детей до восьми лет подали на портале госуслуг. Она составит пять тысяч рублей на каждого ребенка.

На новые выплаты могут рассчитывать родители, чьи дети родились с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Об этом сообщило Минцифры РФ на своем сайте.

В ведомстве отметили, что большинство семей получат перечисления автоматически, если ранее они подавали заявления на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Заявление необходимо будет подать еще раз, если ранее указанный счет был закрыт.

В четверг, 17 декабря Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей к Новому году. Согласно документу, на каждого ребенка до семи лет полагается выплата по пять тысяч рублей.

Минфин в свою очередь сообщил, что на выплаты предварительно потребуется около 73,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства и коснуться 14,7 миллиона детей.