Украина потребовала вернуть подаренную Лаврову икону

Украина потребовала вернуть подаренную в Боснии Лаврову икону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало вернуть Украине икону, подаренную председателем Президиума страны Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Речь идет о позолоченной иконе 18 века Николая Чудотворца, написанной в Луганске.

Как сообщила руководитель внешнеполитического ведомства государства Бисера Туркович, ведомство получило соответствующую ноту от украинской стороны, пишет Московский Комсомолец.

Посольство Украины утверждает, что икона является культурным достоянием и страны и не понимает как она оказалась на территории Боснии и Герцеговины.

В свою очередь, представитель мусульманской стороны населения Боснии и Герцеговины Туркович потребовала от правоохранительных органов расследовать эти обстоятельства.

На днях представители президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с главой МИД России. Лавров назвал этот демарш несущественным.