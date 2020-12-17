Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом

Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом Фото: Instagram.com

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом. Со своим возлюбленным спортсменка в отношениях с 2018 года.

Трогательным событием девушка поделилась на своей странице в Intagram. Она разместила публикацию совместных фотографий и видео из жизни с Гилксом.

«Я сказала «да» с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, правда?» — подписала пост Шарапова.

Дату свадебного мероприятия российская теннисистка не уточнила.

Избранник спортсменки тоже разместил запись о радостной новости в свои соцсетях.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением ожидаю жизни, на протяжении которой буду любить тебя и учиться у тебя», - написал Гилкс.

Шарапова проживает в Соединенных Штатах 25 лет. Она завершила свою спортивную карьеру в феврале этого года. Является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Теннисистка является одной из десяти женщин в истории, которые обладают «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы).

Гилкс относится к семье британских аристократов. В настоящее время 40-летний бизнесмен управляет аукционным домом Paddle8, а также входит в правление Нью-йоркской академии искусств. По данным СМИ, он дружит с принцем Гарри.