"Ранено два человека": Мужчина захватил заложников под Парижем

Мужчина захватил заложников под Парижем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина захватил заложников в коммуне Домон (Франция). Он ранил как минимум двух человек, сообщило издание Le Parisien.

"Около 20:00 мужчина заперся с женой в коммуне Домон. Он держал ее в заложниках", - подтвердили в прокуратуре региона Понтуаз.

Как пояснил BFMTV источник, знакомый с делом, подозреваемый является менеджером местной компании и в настоящее время держит свою жену в заложниках. До инцидента в здании находились несколько человек.

На место происшествия уже прибыли сотрудники местной полиции и силовики. Прокуратура Понтуаза начала расследование.

Вооруженный преступник захватил заложников в банке в Грузии 21 октября. Он был вооружен автоматом и гранатой. Он взял в заложники как сотрудников кредитной организации, так и клиентов и не выдвинул никаких требований. В офисе захваченной кредитной организации находятся примерно 30 человек.