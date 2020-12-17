Инструктор рассказал о потере группы детей в Сьянах Фото: МЧС

Потерявшаяся в пещерах в подмосковном Домодедово группа из двух взрослых и восьми детей не могла найти правильный выход. Об этом рассказал один из инструкторов.

В беседе с «360» Сергей Боков пояснил, что спасателей вызвала его жена.

«Потому что у нас есть договоренность, что если я не выхожу на связь шесть часов, то она автоматически вызывает», — инструктор.

Мужчина рассказал, что никто из группы не разминался. Они все шли вместе, но пришли к старому выходу, а на правильный выйти не смогли. Группа договорилась, что дети остаются с другим инструктором, а Бобков поднимется наверх.

«Мы пришли. Не смогли подняться наверх, потому что это старый выход, он завален. Поэтому решили, что я иду ко второму выходу, смотрю дорогу и поднимаюсь наверх», - сказал инструктор.

По его словам, как только он вышел его встретили сотрудники МЧС. Вместе с ними инструктор пошел к остальным участникам экспедиции.

«Я не первый раз спускаюсь. Таких инцидентов никогда не было. Сейчас еду в ОДН писать объяснительную», — рассказал он.

Ранее КП писал, что в городской округе Домодедово в пещерах Сьяны потерялась группа детей и двух инструкторов, которые занимались спортивным ориентированием.